У Києві чоловік напав на людей з ножем через зауваження стосовно його собаки

У Києві спіймали чоловіка, який ножем поранив двох киян. НП подія сталася через зауваження стосовно собаки чоловіка, яка кидалася на перехожих.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

На вулиці Кубанської України невідомий поранив ножем жінку та чоловіка. Як виявилося, у дворі багатоповерхівки чоловік вигулював собаку без повідка і намордника. У цей момент біля під'їзду зупинився автомобіль, з якого почали виходити люди, а домашня тварина підбігла до них і почала гавкати.

"На прохання 37-річного водія та 64-річної пасажирки прибрати собаку її власник почав нецензурно висловлюватись та агресивно себе поводити. У ході конфлікту він дістав із кишені ніж та вдарив ним чоловіка у шию, а потім жінку – в обличчя", – йдеться в повідомленні відомства.

Медики надали допомогу постраждалим на місці. Правоохоронці затримали 45-річного киянина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Києво-Святошинському районі небайдужі громадяни знайшли собаку з пов'язаними лапами.

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