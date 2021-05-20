У Києві чоловік ґвалтував 13-річного хрещеника для продажу порноконтента: йому винесли вирок

29-річному чоловікові, який систематично ґвалтував малолітнього хлопчика і створював порнографічну продукцію з його участю, винесли вирок. Його взяли під варту ще в травні 2020 року.
Про це повідомляє прокуратура Києва.
Так, влітку 2018 року чоловік, користуючись безпорадним станом свого 13-річного хрещеника, вступав із ним у статеві зносини і знімав цей процес на відео. Створений за участю дитини порноконтент зловмисник збував в анонімному сегменті інтернет-мережі.
"У ході проведення обшуків за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони з зображеннями порнографічного характеру за участі неповнолітньої дитини", – йдеться в повідомленні.
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У травні 2020 року його розкрили, повідомили про підозру і взяли під варту.
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"Чоловіка визнано винним в інкримінованих злочинах та засуджено до 13 років позбавлення волі", – додають у відомстві.
До вступу вироку в законну силу обвинувачений перебуває під вартою.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловік ґвалтував школярок. Він видавав себе за хлопця і шантажував своїх жертв інтимними фото.
Також нагадаємо, в Сумській області в місті Кролевець юнак на вулиці намагався зґвалтувати школярку.