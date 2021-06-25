У Києві чоловік під наркотиками стріляв з вікна багатоповерхівки (відео)

Чоловік стріляє в повітря з гвинтівки. Фото: скрін
У Києві сьогодні чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки. Поліцію викликали перехожі.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.
Інцидент стався на вулиці Академіка Єфремова. Кілька жителів багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли і крики з четвертого поверху.
"Патрульні побачили чоловіка, який визирав з вікна, в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку", – йдеться в повідомленні.
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Копам чоловік відкрив двері і впустив в квартиру, де вони побачили зброю і наркотики.
51-річного жителя квартири відразу ж затримали.
Раніше ми писали, що на Троєщині чоловік в трусах влаштував стрілянину прямо на вулиці.
Також ми повідомляли, що в Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали поранення.
Нагадаємо, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.