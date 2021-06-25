У Києві чоловік під наркотиками стріляв з вікна багатоповерхівки (відео)

Мешканці будинку, коли почули крики і постріли з вікна четвертого поверху, відразу викликали поліцію

Чоловік стріляє в повітря з гвинтівки. Фото: скрін

У Києві сьогодні чоловік стріляв з вікна багатоповерхівки. Поліцію викликали перехожі.

Реклама

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва в Telegram.

Інцидент стався на вулиці Академіка Єфремова. Кілька жителів багатоквартирного будинку скаржилися, що чули постріли і крики з четвертого поверху.

"Патрульні побачили чоловіка, який визирав з вікна, в руках у нього був предмет, схожий на гвинтівку", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Стрілянина в російській школі: учитель просила дітей не нервувати батьків

Реклама

Копам чоловік відкрив двері і впустив в квартиру, де вони побачили зброю і наркотики.

51-річного жителя квартири відразу ж затримали.

Раніше ми писали, що на Троєщині чоловік в трусах влаштував стрілянину прямо на вулиці.

Також ми повідомляли, що в Кирилівці Запорізької області сталася стрілянина. В результаті двоє чоловіків отримали поранення.

Реклама

Нагадаємо, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.