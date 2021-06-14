У Києві чоловік підпалив магазин, щоб обікрасти продавця (фото)

Поки працівники намагалися погасити полум'я, він проникнув за прилавок та забрав мобільний телефон жінки

Фото: колаж "Сегодня"

У понеділок, 14 червня, у Солом'янському районі Києва чоловік підпалив магазин і обікрав продавчиню.

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Про це повідомляє пресслужба поліції.

"З’ясувалось, що до магазину зайшов чоловік та під виглядом покупця нібито обирав товар. Опинившись наодинці, відвідувач підпалив стелаж та, поки співробітники закладу намагалися загасити полум’я, проник за прилавок і викрав мобільний телефон продавчині", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний мешканець столиці 1993 року народження. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі та шахрайські дії. Правоохоронці вже розшукали та затримали чоловіка.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Києві чоловік обікрав за ніч дві квартири. Зловмисник украв комп'ютерну техніку і мобільні телефони загалом на 39 тисяч гривень.

А у квітні в Київській області банда злочинців украла діамант за 400 тисяч доларів. Поліція вилучила у фігурантів вибуховий пристрій і понад кілограм вибухівки.