Русский
$ 27,04
32,79
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві чоловік підпалив магазин, щоб обікрасти продавця (фото)

14 червня 2021 15:48

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Поки працівники намагалися погасити полум'я, він проникнув за прилавок та забрав мобільний телефон жінки

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

У понеділок, 14 червня, у Солом'янському районі Києва чоловік підпалив магазин і обікрав продавчиню.

Реклама

Про це повідомляє пресслужба поліції.

"З’ясувалось, що до магазину зайшов чоловік та під виглядом покупця нібито обирав товар. Опинившись наодинці, відвідувач підпалив стелаж та, поки співробітники закладу намагалися загасити полум’я, проник за прилавок і викрав мобільний телефон продавчині", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушення причетний мешканець столиці 1993 року народження. Він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки, грабежі та шахрайські дії. Правоохоронці вже розшукали та затримали чоловіка.

Не пропусти!
Пожежа в готелі збірної Словаччини в Пітері: а за кілька годин матч на Євро-2020

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно у Києві чоловік обікрав за ніч дві квартири. Зловмисник украв комп'ютерну техніку і мобільні телефони загалом на 39 тисяч гривень.

А у квітні в Київській області банда злочинців украла діамант за 400 тисяч доларів. Поліція вилучила у фігурантів вибуховий пристрій і понад кілограм вибухівки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
Розбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)Надзвичайні події
"Воно саме": на сайті Нацполіціі дівчат підписали неналежним словом (фото)Надзвичайні події
Потрапила під трамвай через телефон. Нові подробиці НП в Києві (оновлено)
Потрапила під трамвай через телефон. Нові подробиці НП в Києві (оновлено)Надзвичайні події
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)
Під Києвом у свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила у ДТП (фото)Надзвичайні події
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)
Не пристебнувся і вилетів із авто: в Києві сталася ДТП з постраждалими (відео)Транспорт
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)
У Києві легковик влетів у маршрутку – госпіталізували чотири людини (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти