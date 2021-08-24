У Києві чоловік спробував вчинити самоспалення під час параду до Дня Незалежності (відео)

У Києві сьогодні на параді до Дня Незалежності сталася НП. Один з учасників заходу облив себе бензином і підпалив.
Відео опублікував Київ Оперативний в Telegram.
"Не обійшлося і без пригод на параді. Чоловік облив себе сумішшю і підпалив", – пишуть в Мережі.
Перехожі не пройшли повз і почали швидко його гасити.
Це не перший випадок самоспалення в Києві
Восени в Києві 49-річний боєць-фронтовик ООС Микола Микитенко, надівши мундир із бойовими нагородами, вчинив самоспалення на Майдані Незалежності на знак протесту проти політики президента Володимира Зеленського.
Чоловік отримав майже 100% опіків тіла.
Цієї весни в Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити. Чоловік таким чином протестував проти знесення МАФу.
Раніше ми писали про те, що:
- шахрай намагався незаконно заволодіти квартирою, яка перебувала в державній власності і була виділена в користування ветерану АТО;
- в Києві 35-річний чоловік спалив свою шестирічну дитину через конфлікт із дружиною – планував вбивство заздалегідь. За цим фактом порушили справу за статтею "умисне вбивство";
- в Тернопільській області чоловік підпалив себе через пенсію - чоловік облив бензином і підпалив себе прямо посеред Центру зайнятості.