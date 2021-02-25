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У Києві чоловік стрибнув із переправи (фото)

25 лютого, 18:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На допомогу прийшли рятувальники

У Києві 25 лютого біля Північного моста чоловік, забравшись на паркан переправи, стрибнув у річку.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС Києва.

"Водолази встановили, що на відстані 20 метрів від берега у воді знаходиться людина. За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловік 1975 року народження був доставлений на берег, і чекаючи на медиків, рятувальники надали потерпілому першу невідкладну допомогу", – йдеться в повідомленні.

З постраждалого зняли мокрий одяг, дали теплу ковдру і гарячі напої.

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Після чого прибули медпрацівники, які надалі зайнялися наданням допомоги.

Раніше ми повідомляли, що в Хмельницькій області врятували дівчину, яку віднесло від берега на надувному матраці. Вона не могла самостійно вибратися з води.

Також нагадаємо, кількість загиблих на водоймах України продовжує зростати. Так, станом на 27 липня 2020 року, на водних об'єктах із початку місяця загинуло понад 200 осіб, із них 22 дитини.

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Київ чоловік ДСНС Північний міст

Джерело: Сьогодні

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