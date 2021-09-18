У Києві чоловік з гантеллю жорстоко вбив матір, він затриманий

Правоохоронці з'ясовують усі обставини вбивства жінки на вулиці Ушакова. Підозрюваного сина вже затримали

У Києві розслідують вбивство жінки / Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві матері. За версією копів, він вдарив жінку по голові, у результаті вона померла на місці.

Про це повідомили у поліції.

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Зазначається, що інцидент трапився 18 вересня на вулиці Ушакова. У поліцію зателефонував місцевий житель і заявив, що в квартирі чути крики. На місці правоохоронці побачили тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

Попередньо поліцейські встановили, що до злочину причетний дорослий син померлої. Під час сімейної сварки він вдарив матір гантеллю по голові. Від отриманої травми жінка померла на місці.

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Порушник уже затриманий, за фактом умисного вбивства копи почали кримінальне провадження.

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