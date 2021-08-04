Русский
$ 26,84
31,89
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабмін

4 серпня 2021 10:38

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На місце події негайно виїхали правоохоронці. Чоловік висмикнув чеку і кричить "захоплення будівлі"

До Кабміну України увірвався чоловік, загрожує підірвати гранату. Фото: колаж "Сьогодні"

До Кабміну України увірвався чоловік, загрожує підірвати гранату. Фото: колаж "Сьогодні"

Невідомий чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і загрожує її підірвати. До будівлі під'їхав спецназ. Можливо буде штурм.

Реклама

Відповідне відео опублікував в Facebook голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок – ні.

"Це захоплення будівлі, у мене бойова граната, прибирайте людей", – говорить чоловік.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика, 18+

Реклама

Читайте також:

У Криму чоловік погрожував підірвати школу

У поліції Києва "Сьогодні" сказали, що на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

"На місце виїхала поліція. Інформація уточнюється", – повідомили нам в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждало шестеро людей, серед поранених дитина.

Реклама

Також нагадаємо, у Харкові військовий бігав по дитячому майданчику з гранатою.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

На Позняках біля ТЦ
На Позняках біля ТЦ "Піраміда" спалахнула пожежа – в небо піднявся стовп чорного диму (оновлено)Надзвичайні події
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)
Смерть білоруського опозиціонера Шишова в Києві – всі подробиці (фото, відео)Україна
У Києві
У Києві "прихильник ДНР" відкрив стрілянину по людях (оновлено)Надзвичайні події
На вулицях затори, машини плавають: Київ паралізувало після дощу (фото, відео)
На вулицях затори, машини плавають: Київ паралізувало після дощу (фото, відео)Надзвичайні події
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)
Коротко і по суті. Як екс-суддя Чаус знайшовся в Україні і що з ним зараз (оновлено)Україна
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)
У Києві знайшли мертвим білоруського опозиціонера Шишова (оновлено)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти