У Києві чоловік з гранатою погрожує підірвати Кабмін

На місце події негайно виїхали правоохоронці. Чоловік висмикнув чеку і кричить "захоплення будівлі"

До Кабміну України увірвався чоловік, загрожує підірвати гранату. Фото: колаж "Сьогодні"

Невідомий чоловік прийшов до Кабінету міністрів з гранатою і загрожує її підірвати. До будівлі під'їхав спецназ. Можливо буде штурм.

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Відповідне відео опублікував в Facebook голова правління ВГО "Стоп корупції" Ігор Бондарчук.

На відео чоловік каже, що він сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просить чоловіків входити в будівлю, а жінок – ні.

"Це захоплення будівлі, у мене бойова граната, прибирайте людей", – говорить чоловік.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика, 18+

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У поліції Києва "Сьогодні" сказали, що на місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група.

"На місце виїхала поліція. Інформація уточнюється", – повідомили нам в поліції.

Раніше ми повідомляли, що у Кам'янці-Подільському від вибуху на вулиці постраждало шестеро людей, серед поранених дитина.

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Також нагадаємо, у Харкові військовий бігав по дитячому майданчику з гранатою.