У Києві чоловік скинув знайому з балкона 7-го поверху: подробиці (фото)

55-річного уродженця Донецької області затримали і, як виявилося, він і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбійного нападу

Копи вивчають місце злочину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві копи піймали чоловіка, який скинув знайому з балкона 7-го поверху на вулиці Оноре де Бальзака. Від травм 37-річна жінка загинула на місці.

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Про це повідомляє Нацполіція Києва в Facebook.

Чоловік намагався сховатися, але був затриманий місцевими жителями, які стали свідками інциденту. Встановили, що зловмисник жив разом з дружиною в орендованій квартирі.

Правоохоронці збирають докази. Фото: прес-служба Нацполіціі

"Між чоловіком і потерпілою виник конфлікт, під час якого фігурант виштовхав жінку за межі балкону, докладаючи усіх зусиль, аби вона не втрималась та впала. Цю подію побачила перехожа, яка намагалась завадити діям чоловіка та просила його зупинитись, проте він не слухав її та продовжував свої дії. 37-річна киянка не втрималась та впала з висоти 7-го поверху. Лікарі констатували смерть потерпілої", – говорить начальник Деснянського управління поліції Юрій Герасименко.

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Копи затримали 55-річного уродженця Донецької області в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Як виявилося, чоловік і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння розбійного нападу.

Затриманому готують повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Статистика вбивств в Україні

Кримінальний кодекс України 2001 року класифікує злочину за ступенем тяжкості: невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних з 1994 по 2000 роки, перевищила 200 тисяч. З 2001 по 2015 роки рівень тяжких та особливо тяжких злочинів становив 45,3% на 10 тисяч населення країни.

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Зростання злочинності фіксувалося в 1993-2003 роках: у 1992 році було скоєно 3679 вбивств і замахів, а пізніше ця цифра зросла до 4,5 тисяч на рік. Відносно спокійними були 2007-2012 роки, коли кількість вбивств і замахів не перевищувала 2,9 тисяч на рік. У 2013 році в країні було зафіксовано 7 188 випадків вбивств і нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть; в 2014 році – понад 12 тисяч.

А до кінця серпня 2020 року було зафіксовано 4523 таких злочинів в країні.

Раніше ми повідомляли, що в Київській області чоловік через ревнощі побив свою колишню дівчину і напав з ножем на спільного знайомого.

Нагадаємо, що в четвер, 8 липня, в Броварах чоловік зв'язав, побив і згвалтував свою 22-річну знайому, а потім намагався втекти.