У Києві чоловік з другої спроби обікрав магазин (фото)

Він погрожуючи ножем вимагав гроші із каси та його злякали, тож зловмисник пішов у інший магазин та скоїв злочин там

У понеділок, 17 травня, у Києві затримали чоловіка, який увірвався до магазину та погрожуючи працівникам ножем забрав гроші з каси.

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Про це повідомляє прес-служба поліції.

Правоохоронці затримали зловмисника "по гарячих слідах". Протягом трьох годин встановили всі обставини та розшукали грабіжника.

Зловмисником виявився раніше судимий за розбій уродженець Луганської області, 1962 року народження. Останнім часом він проживав у хостелі, де його й затримали.

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"Ми встановили, що чоловік зайшов до одного з магазинів та під погрозою ножа намагався відібрати гроші у продавця. Проте це йому не вдалося, оскільки до магазину зайшли відвідувачі. Тож правопорушник пішов до іншого магазину, де скоїв аналогічний злочин та відібрав понад 1800 гривень виторгу у продавчині", – сказав тимчасово виконуючий обов’язків начальника слідчого відділу Дарницького управління поліції Тарас Платок.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна.

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Крім того, суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми повідомляли, що у Кам'янському Дніпропетровської області місцевий житель одягав реалістичні гумові маски з обличчями інших людей і грабував офіси і магазини.