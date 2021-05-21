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У Києві чоловік зірвав прапор України з фасаду адмінбудівлі: йому загрожує строк (фото)

21 травня, 12:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Уродженцю Дніпропетровської області повідомили про підозру у вчиненні злочину

У Києві затримали чоловіка, який зірвав прапор України з адмінбудівлі на столичному Печерську. За фактом наруги над державним прапором в поліції почали кримінальне провадження. За скоєне правопорушнику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі Києва в Facebook.

Невідомий зірвав прапор України з адмінбудівлі на вулиці Грушевського. Правоохоронці поспілкувалися на місці зі свідками і очевидцями, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, які зафіксували подію.

"У результаті оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили чоловіка, причетного до правопорушення. Ним виявився уродженець Дніпропетровської області, 1984 року народження. Його доставили до районного управління поліції. Чоловік відмовився пояснити мотиви свого вчинку", – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

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За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

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Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

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Раніше ми писали, що в Вінницькій області чоловік поглумився над прапором України.

Нагадаємо, в Києві мешканці вулиці Стрітенської виявили скульптуру балерини, розбиту на тротуарі.

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