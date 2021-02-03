У Києві чоловік стріляв з балкона по "підозрілих людях"

У Києві чоловік стріляв з балкона по людях.
Про це повідомляє "Київ Зараз" в Telegram .
З балкона квартири на вулиці Солом'янській чоловік вирішив постріляти в людей з травматичної зброї, тому що "під балконом постійно ходять підозрілі люди".
"Поліція пояснення не оцінила і стрілка затримали", – йдеться в повідомленні.
Нещодавно ми писали, що в Київській області затримали зловмисника, який влаштував стрілянину в Переяславі.
Також повідомлялося про те, що в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.
Дивіться сюжет – в Полтаві стріляли в 36-річного чоловіка:
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