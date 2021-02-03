У Києві чоловік стріляв з балкона по "підозрілих людях"

У Києві чоловік стріляв з балкона по людях.

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Про це повідомляє "Київ Зараз" в Telegram .



З балкона квартири на вулиці Солом'янській чоловік вирішив постріляти в людей з травматичної зброї, тому що "під балконом постійно ходять підозрілі люди".

"Поліція пояснення не оцінила і стрілка затримали", – йдеться в повідомленні.

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Нещодавно ми писали, що в Київській області затримали зловмисника, який влаштував стрілянину в Переяславі.

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Також повідомлялося про те, що в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.

Дивіться сюжет – в Полтаві стріляли в 36-річного чоловіка:

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