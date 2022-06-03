У Києві чоловік вбив жінку з дитиною, а потім намагався спалити їх разом з квартирою

Крім того, зловмисник жорстоко побив ще двох людей

В Києві чоловік жорстоко вбив жінку з дитиною. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві родичів та підпалі квартири. Зловмисник спочатку влаштував бійку, під час якої загинула жінка та малолітня дитина. Потім чоловік підпалив помешкання, в якому все відбувалося.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Інформація про надзвичайну подію надійшла столичним правоохоронцям 3 червня. Це сталося на вулиці Маяковського. Одразу на місце прибули рятувальники ДСНС, патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.

Правоохоронці встановили, що напередодні між родичами виник конфлікт та згодом бійка. У результаті загинула жінка з дитиною, ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження.

Окрім того, ймовірний підозрюваний, 1957 року народження, підпалив квартиру та намагався втекти, однак був затриманий.

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За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство, та ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі.

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Місце події. Фото: поліція Києва

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