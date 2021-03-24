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Захищав свій бізнес: у Києві чоловік погрожував самоспаленням (фото, відео)

24 березня, 11:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підприємець протестував проти знесення МАФу

У Києві на Троєщині чоловік, захищаючи своє майно, облився бензином і погрожував себе підпалити.

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Як повідомляє журналіст "Сьогодні" Наталія Ряба, чоловік таким чином протестував проти знесення МАФу. Зараз поліція вже відігнала з місця машину, яка повинна була демонтувати кіоск. Але на місці все ще чергує швидка.

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"
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Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

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Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"
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У підсумку, чоловік зліз з даху кіоску.

"Я відстоював свій бізнес, який, як ви бачите, вдалося відстояти", – сказав підприємець.

Фото: Наталія Ряба, "Сьогодні"

Раніше ми повідомляли, що у Києві 35-річний чоловік спалив свою шестирічну дитину через конфлікт з дружиною – планував вбивство заздалегідь. За даним фактом порушили справу за статтею "умисне вбивство".

Також нагадаємо, на Тернопільщині чоловік підпалив себе через пенсію – чоловік облив бензином і підпалив себе прямо посеред Центру зайнятості.

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Київ відео Троєщина чоловік облив себе бензином
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