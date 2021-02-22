У Києві хлопець впав під поїзд метро (відео)

У Києві сталася НП у метрополітені. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" чоловік впав під потяг.

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Це сталося 19 лютого, але відео в соцмережах стали поширювати тільки зараз, ми звернулися до адміністрації метро за поясненнями.

Так, компанія молодих людей щось добре зазначила. Стояли на пероні станції метро "Хрещатик".

"Молодий чоловік, не втримався на ногах і впав на рейки під потяг, що прибував. Це сталося о 23:30. На місці була співробітниця метрополітену, було негайно знято напругу і хлопця дістали з-під вагона. Йому дуже пощастило – не отримав жодної подряпини", – розповіли нам в поліції Києва.

На молодого чоловіка було складено адміністративний протокол за статтею 178 – розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді. Він ледве тримався на ногах.

Раніше ми писали, що в Харкові чоловік впав під поїзд метро і залишився живий.

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Раніше повідомлялося, що на станції метро "Славутич" в Києві затримали чоловіка, який напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски.

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