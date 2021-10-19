У Києві чоловік влаштував погром в приймальні депутата міськради (фото)

У Києві озброєний чоловік увірвався в приймальню депутата міської ради. Він розбив скло вхідних дверей і замалював з балончика таблички.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.
У приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській увірвався озброєний чоловік. Він розбив скло вхідних дверей і замалював з балончика таблички.
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Потім чоловік спустився на перший поверх, де знаходяться щити електромережі, і вирвав звідти проводи. Його вдалося оперативно затримати. Ним виявився 31-річний уродженець Полтавської області. Зараз з ним спілкуються слідчі, вони намагаються з'ясувати мотиви нападу.
"У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою", – йдеться в повідомленні.
Що йому загрожує
Слідчі внесли відомості про подію в єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення підозри в скоєнні цього злочину і обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років в'язниці.
Пік злочинності в Україні
Рівень злочинності в Україні почав зростати в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку в 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращилася з початку 2017 року.