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У Києві чоловік влаштував погром в приймальні депутата міськради (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 жовтня, 16:05
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Чоловікові загрожує до семи років в'язниці, поліція веде розслідування
Слідчі намагаються зрозуміти його мотиви
Слідчі намагаються зрозуміти його мотиви / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві озброєний чоловік увірвався в приймальню депутата міської ради. Він розбив скло вхідних дверей і замалював з балончика таблички.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Facebook.

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У приміщення громадської приймальні на вулиці Лютеранській увірвався озброєний чоловік. Він розбив скло вхідних дверей і замалював з балончика таблички.

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Потім чоловік спустився на перший поверх, де знаходяться щити електромережі, і вирвав звідти проводи. Його вдалося оперативно затримати. Ним виявився 31-річний уродженець Полтавської області. Зараз з ним спілкуються слідчі, вони намагаються з'ясувати мотиви нападу.

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Поліцейські затримали чоловіка
Поліцейські затримали чоловіка / Фото: Нацполиция

"У ході поверхневого огляду слідчі виявили та вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет та балончик з фарбою", – йдеться в повідомленні.

Що йому загрожує

Слідчі внесли відомості про подію в єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про вручення підозри в скоєнні цього злочину і обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до семи років в'язниці.

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Пік злочинності в Україні

Рівень злочинності в Україні почав зростати в перші роки незалежності країни, досягнувши свого піку в 2000 році. Далі криміногенна ситуація покращилася з початку 2017 року.

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