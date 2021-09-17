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У Києві чоловік влаштував стрілянину через дорожній конфлікт (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 вересня, 17:43
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34-річному чоловікові загрожує сім років в'язниці – поліцейські його спіймали
Пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто водія
Пасажир витягнув пістолет і вистрілив в авто водія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві через конфлікт на дорозі сталася стрілянина. НП сталася на вулиці Газопроводній – невідомий вистрілив в автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва.

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"Між ним і пасажиром іншого автомобіля виник конфлікт з першочерговості проїзду, внаслідок чого пасажир вистрілив з пістолета по машині свого опонента. Під час огляду місця події слідчі виявили і вилучили гільзу, а також зафіксували пошкодження на задніх дверях транспортного засобу потерпілого", – йдеться в повідомленні.

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Як з'ясувалося, стріляв 34-річний місцевий житель, якого затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Травматичний пістолет вилучили і відправили на експертизу.

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Поліцейські Києва затримали чоловіка, який вчинив стрілянину
Поліцейські Києва затримали чоловіка, який вчинив стрілянину / Фото: Нацполиция

"Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і зараз слідчі за погодженням з Подільською окружною прокуратурою міста Києва готують повідомлення про підозру затриманому. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі" , – додають в поліції.

Отвір в авто від кулі
Отвір в авто від кулі / Фото: Нацполиция

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