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У Києві чоловік крав замовлення з посилок на пошті: йому загрожує строк (фото)

27 квітня, 12:52

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Він замовляв через інтернет-магазин товар, а коли оглядав його на пошті, то непомітно міняв його

У Києві поліцейські повідомили чоловікові про підозру за шахрайство в поштових відділеннях.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

У поліцію звернулася співробітниця одного з відділень пошти в Святошинському районі столиці і повідомила, що після перевірки клієнтом посилки виявила невідповідність товару.

Зловмисник замовляв через інтернет-магазин деталі до комп'ютера, а коли оглядав на пошті товар, то непомітно міняв його.

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Оперативники затримали хлопця на території сусіднього району. Ним виявився раніше не судимий уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.

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"У ході проведення досудового розслідування ми встановили причетність хлопця ще до двох аналогічних злочинів на території району. Шахрайським шляхом він заволодів майном на суму 74 тисячі гривень. Наразі ми проводимо перевірку причетності фігуранта до інших злочинів", – говорить слідчий Святошинського управління поліції Максим Сахно.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Києві шахрай обміняв на фальшивки 41 тисячу доларів.

Нагадаємо, що 22 квітня затримали зловмисника, який пограбував 51-річного чоловіка, відібравши у нього 50 тисяч євро. Киянин, також знайшов оголошення про обмін в Інтернеті і вирішив за хорошим курсом обміняти.

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Київ шахрайство пошта поліція поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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