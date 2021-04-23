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У Києві чоловік вистрибнув з 8-го поверху багатоповерхівки (фото)

23 квітня, 17:18

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Зараз на місці працюють співробітники поліції і медики

У Києві в Солом'янському районі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, НП сталася на Кудряшова, 5.

"Чоловік вистрибнув з 8 поверху і завис на козирку магазину", – йдеться в повідомленні.

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Причина самогубства і чи було це самогубство поки невідомо.

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Деталі встановить слідство. На місці працюють поліція, "швидка допомога" і СОГ.

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Раніше ми писали, що в Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і проломив дах лікарні.

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Київ поліція самогубство вікно стрибнув Солом'янський район

Джерело: Сьогодні

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