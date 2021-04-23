У Києві чоловік вистрибнув з 8-го поверху багатоповерхівки (фото)

У Києві в Солом'янському районі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Так, НП сталася на Кудряшова, 5.
"Чоловік вистрибнув з 8 поверху і завис на козирку магазину", – йдеться в повідомленні.
Причина самогубства і чи було це самогубство поки невідомо.
Деталі встановить слідство. На місці працюють поліція, "швидка допомога" і СОГ.
Раніше ми писали, що в Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і проломив дах лікарні.
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