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У Києві чоловік забив знайомого до смерті і зник (фото, відео)

6 травня, 13:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Фігуранту вже повідомлено про підозру у злочині

У Києві сталася трагедія – в ході п'яної бійки загинув чолов'яга. Копи вже затримали 32-річного нападника, який раніше втік з місця злочину. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіціі Києва в Facebook.

У підсобному приміщенні на вулиці Кондратюка місцеві жителі виявили чоловіка без ознак життя.

Як виявилося, між п'яними чоловіками сталася бійка, в результаті якої один наніс іншому смертельні травми голови.

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"Напередодні до чоловіка, який мешкав у підсобному приміщенні житлового будинку, прийшов знайомий. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, а потім бійка. Гість декілька разів вдарив знайомого в обличчя, у результаті чого останній впав, вдарився головою та помер. Після інциденту зловмисник втік", – розповідає начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Копи встановили особу правопорушника – ним виявився 32-річний уродженець Волинської області, який останнім часом проживає в Києві.

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Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

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Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання про обрання судом затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Вінниці чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство всієї родини.

Крім того, поліція Києва затримала 16-річного хлопця за підозрою в потрійному вбивстві.

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