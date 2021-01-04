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У Києві чоловік на Новий рік убив дружину: чотири рази вистрілив у голову

4 січня, 13:13

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

51-річного чоловіка поліцейські затримали

У Києві під час застілля в новорічну ніч між цивільним подружжям виник конфлікт – чоловік вистрілив з травматичного пістолета дружині в голову.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

У поліцію звернулася жінка і повідомила, що в її двері стукає сусід і каже, що вбив свою дружину.

"Під час новорічного застілля між цивільним подружжям виник конфлікт. Під час сварки чоловік напідпитку вистрілив у голову 53-річній дружині, яку медики з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні, де вона згодом померла", – йдеться в повідомленні.

51-річного чоловіка поліцейські затримали. Правоохоронці вилучили з квартири речові докази – предмет, схожий на пістолет для відстрілу патронів гумовими кулями "Форт 12Р", чотири стріляні гільзи. Вилучене направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження.

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Нагадаємо, в Донецькій області правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв потрійне вбивство в Слов'янську.

Крім того, в Чернігівській області жорстоко вбили чоловіка через автомобіль.

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Київ вбивство поліція вогнепальна зброя поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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