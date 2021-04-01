У Києві чоловіка вдарили цеглиною по голові і відібрали 300 тисяч гривень (фото)

Нападнику загрожує від восьми до п'ятнадцяти років в'язниці

У столиці затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на киянина і відібрав у нього 300 тисяч гривень.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Курчатова в Деснянському районі столиці.

До чоловіка підійшов невідомий, вдарив твердим предметом по голові і заволодів барсеткою з грошима. Після цього він сів в машину знайомого і зник.

"Переглянувши записи з камер відеоспостереження системи "Безпечне місто", ми встановили транспортний засіб, на якому пересувався фігурант. Іномарку зупинили на Броварському проспекті. За силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1, ми затримали пасажира авто, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 37-річний уродженець Львівщини", – розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько.

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Слідчі провели обшук автомобіля та вилучили цеглину, якою, ймовірно, ударили потерпілого по голові.

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Крім того, поліцейські виявили і вилучили інші речові докази: викрадені гроші, документи і мобільні телефони, якими користувався нападник.

За цим фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що в Києві судитимуть організовану злочинну групу за нанесення банку понад 1,5 мільйона гривень збитків.

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