У Києві чоловіка виштовхнули з вікна багатоповерхівки (фото)

Компанія людей так відсвяткувала Новий рік

У Києві на вулиці Воскресенській виявили чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Виявилося, що його виштовхнули з вікна.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва в Facebook.

Компанія людей святкувала Новий рік. Під час вечірки господар квартири штовхнув товариша в спину, і він випав з вікна другого поверху. З важкою травмою голови 23-річного киянина госпіталізували до лікарні.

29-річного зловмисника затримали – він пояснив свій вчинок тим, що помстився товаришу, який пошкодив скло духової печі.

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За скоєне чоловікові загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Києві загинув пасажир, якого виштовхнули з маршрутки.

Нагадаємо, в Бердянську злодії прямо на ходу виштовхнули міліціонера з автомобіля. Зловмисникам загрожує п'ять років в'язниці.

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