У Києві чоловіки влаштували стрілянину з автоматів (відео)

Автомобіль з підозрюваними зупинили на проспекті Лобановського

Озброєних автоматами осіб, які влаштували стрілянину в Києві, затримали столичні правоохоронці. За оперативними даними, чоловіки бігли в бік Одеської траси.

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На пошуки стрільців виїхали кілька екіпажів патрульних.

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Автомобіль з підозрюваними зупинили за 20 хвилин після інциденту на проспекті Лобановського. На транспорті залишилися сліди від куль.

Як пізніше повідомили в прес-службі ГУ Нацполіціі Києва, у результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучено для експертного дослідження.

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Зібрані відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням столичної поліції відкрито кримінальне провадження.

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Нещодавно ми писали, що в Київській області затримали зловмисника, який влаштував стрілянину в Переяславі.

Також повідомлялося про те, що в Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє осіб. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження.

Раніше ми писали, що в столиці в Голосіївському районі сталася стрілянина. Між чоловіками почався конфлікт, що закінчився хаотичною стріляниною з травматичної зброї.

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Дивіться сюжет – про стрілянину в Полтаві:

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