У Києві на Андріївському узвозі б'є "фонтан" з-під асфальту (відео)

Очевидці повідомляють, що судячи з характерного запаху там прорвало каналізацію – офіційних заяв щодо інциденту не надходило

Фото: скріншот з відео

У п'ятницю, 11 червня, в Києві на Андріївському узвозі прорвало каналізацію – потік води заливає вулицю.

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Відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.

На кадрах видно, вода б'є фонтаном прямо з-під бруківки поруч з розташованими лівнівками..

"Новий фонтан від міської влади на Андріївському узвозі. До речі, до Київводоканалу додзвонитися нереально. Мабуть, уже відпочивають", – пише автор публікації.

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Відмітив, що поки що не надходило жодних офіційних заяв ні від "Київводоканалу" ні від міської влади.

Раніше ми писали, що в Подільському районі Києва затопило всю вулицю – "річка" з'явилася на проспекті Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, що в Києві прорвало трубу з гарячою водою . Аварія сталася на вулиці Анатолія Солов'яненка, в результаті вулицю залило окропом, але рух авто не зупинили.