У Києві на Андріївському узвозі б'є "фонтан" з-під асфальту (відео)

Фото: скріншот з відео
У п'ятницю, 11 червня, в Києві на Андріївському узвозі прорвало каналізацію – потік води заливає вулицю.
Відео з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook.
На кадрах видно, вода б'є фонтаном прямо з-під бруківки поруч з розташованими лівнівками..
"Новий фонтан від міської влади на Андріївському узвозі. До речі, до Київводоканалу додзвонитися нереально. Мабуть, уже відпочивають", – пише автор публікації.
Відмітив, що поки що не надходило жодних офіційних заяв ні від "Київводоканалу" ні від міської влади.
Раніше ми писали, що в Подільському районі Києва затопило всю вулицю – "річка" з'явилася на проспекті Георгія Гонгадзе.
Нагадаємо, що в Києві прорвало трубу з гарячою водою . Аварія сталася на вулиці Анатолія Солов'яненка, в результаті вулицю залило окропом, але рух авто не зупинили.