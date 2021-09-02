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Щойно відкрили: в Києві на Арсенальній вантажівка провалилася в фонтан (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
2 вересня, 12:46
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Водій, щоб не йти пішки з бутлями води, вирішив під'їхати ближче і плитка впала
У столиці вантажівка розвалив фонтан. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці вантажівка розвалив фонтан. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Арсенальній площі сталася НП. Водій вантажівки провалився в "сухий" фонтан. Як повідомили "Сьогодні" в компанії, яка займається облаштуванням громадського простору на Арсенальній площі, дане місце під фонтаном на Арсенальній площі не призначене для поїзду автотранспорту.

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За їх словами, є інструкція руху автотранспорту по відреставрованій території, з якою ознайомлені всі орендарі та їхні підрядники.

Червона вантажівка лягла практично набік. Фото: ХК/Telegram
Червона вантажівка лягла практично набік. Фото: ХК/Telegram

"Розвізник води, який доставляє воду в офіси орендарів, вирішив порушити всі інструкції і проїхати прямо через фонтан. Результат виявився плачевний. Це говорить про те, що люди в Україні поки ще не готові жити за європейськими стандартами, дотримуватися визначених правил та інструкцій", – кажуть в компанії.

Автомобіль Iveco огородили парканом. Фото: Київ Оперативний/Telegram
Автомобіль Iveco огородили парканом. Фото: Київ Оперативний/Telegram

Що кажуть в КМДА

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Як зазначили в КМДА, тільки недавно відкрили оновлену Арсенальну площу, а тепер вже пошкодили "сухий" фонтан.

"Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче", – написав мер Києва Віталій Кличко в соцмережах.

За його словами, фахівці зараз перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою, а інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

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