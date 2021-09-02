Щойно відкрили: в Києві на Арсенальній вантажівка провалилася в фонтан (фото, відео)

У Києві на Арсенальній площі сталася НП. Водій вантажівки провалився в "сухий" фонтан. Як повідомили "Сьогодні" в компанії, яка займається облаштуванням громадського простору на Арсенальній площі, дане місце під фонтаном на Арсенальній площі не призначене для поїзду автотранспорту.
За їх словами, є інструкція руху автотранспорту по відреставрованій території, з якою ознайомлені всі орендарі та їхні підрядники.
"Розвізник води, який доставляє воду в офіси орендарів, вирішив порушити всі інструкції і проїхати прямо через фонтан. Результат виявився плачевний. Це говорить про те, що люди в Україні поки ще не готові жити за європейськими стандартами, дотримуватися визначених правил та інструкцій", – кажуть в компанії.
Що кажуть в КМДА
Як зазначили в КМДА, тільки недавно відкрили оновлену Арсенальну площу, а тепер вже пошкодили "сухий" фонтан.
"Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, що знаходиться у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче", – написав мер Києва Віталій Кличко в соцмережах.
За його словами, фахівці зараз перевіряють стан форсунок фонтану, які змонтовані під плиткою, а інвестор проєкту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.
Раніше ми писали:
- Вантажівка з тралом виїхав на переїзд – ДТП в Полтавській області
Через ДТП поїзда і вантажівки затрималися чотири рейси "Укрзалізниці"