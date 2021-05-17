У Києві на дитячому майданчику знайшли свинячу голову (фото)

У пісочницях знаходили раніше – шприци, різні закривавлені речі, але подібна знахідка виявлена вперше

В одному з київських дворів на дитячому майданчику виявили цікаву знахідку. Хтось прикопав в пісочниці свинячу голову. Звідки вона там взялася – поки невідомо. "Сьогодні" вирішив дізнатися у Держпродспоживслужбі Києва, які заходи з дезінфекції будуть зроблені.

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Відповідні фото опублікували очевидці в соцмережах. А в Держпродспоживслужбі відзначають, що випадок виявлення свинячої голови в пісочниці шокуючий.

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Раніше в пісочницях знаходили, шприци, різні речі з кров'ю, але подібна знахідка виявлена вперше.

"Пісок після такої знахідки потрібно обов'язково замінити. Це зона відповідальності власника майданчика або її балансоутримувача. Раніше були норми по заміні піску в дитячих пісочницях. Їх перевіряли раз на місяць на наявність гельмінтів та інших шкідливих мікроорганізмів, але за рішенням колишньої глави МОЗ, санітарні норми скасували. Перевірок немає. Тепер вся відповідальність лежить на балансоутримувачі даної території", – розповів сайту "Сьогодні" глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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У соцмережах люди припустили, що голову могли закопати собаки. Крім того, висунули теорію про те, що це міг бути якийсь ритуал.

Раніше ми писали, що в Київській області під землю провалився дитячий майданчик.

Нагадаємо, в Київській області на території дитячого садка в селі Андріївка Макарівського району під час проведення земляних робіт знайшли шість вибухонебезпечних мінометних мін часів Другої світової війни.