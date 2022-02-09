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В Києві на дитячому майданчику знайшли труп чоловіка (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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9 лютого, 08:52
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Загиблий лежав поблизу дитячих гойдалок, без одягу та взуття
В Києві знайшли труп чоловіка.
В Києві знайшли труп чоловіка. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві вночі знайшли труп чоловіка на дитячому майданчику. Це сталося у Дарницькому районі, на вулиці Крушельницькій.

Про таке повідомляє Telegram-канал Вартові Еспресо.

Близько другої години ночі випадкові перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя. На чоловікові не було верхнього одягу та взуття. Поруч з ним були розкидані речі.

На місці пригоди працюють криміналісти, обставини з'ясовуються.

Новини "Сьогодні" намагаються дізнатися подробиці інциденту.

Місце події. Фото: Вартові Еспресо

Смертність в Україні

За січень-листопад 2021 року в Україні зафіксовано 649 999 летальних випадків.

Найбільша кількість смертей була спричинена хворобами системи кровообігу, зокрема ішемічною хворобою серця. COVID-19 за цей період забрав життя 76 949 осіб і став другою найпоширенішою причиною смертності.

На третьому місці серед найчастіших причин смерті – новоутворення (пухлини). Це забрало життя понад 68 тисяч українців в минулому році.

Понад 25,5 тисяч українців померли через зовнішні причини – тобто загинули в ДТП, були вбиті або потрапили в іншу небезпечну смертельну ситуацію.

Причини смерті українців. Інфографіка: Коронавірус Інфо

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