В Києві на дитячому майданчику знайшли труп чоловіка (фото)

У Києві вночі знайшли труп чоловіка на дитячому майданчику. Це сталося у Дарницькому районі, на вулиці Крушельницькій.
Про таке повідомляє Telegram-канал Вартові Еспресо.
Близько другої години ночі випадкові перехожі виявили тіло чоловіка без ознак життя. На чоловікові не було верхнього одягу та взуття. Поруч з ним були розкидані речі.
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На місці пригоди працюють криміналісти, обставини з'ясовуються.
Новини "Сьогодні" намагаються дізнатися подробиці інциденту.
Місце події. Фото: Вартові Еспресо
Смертність в Україні
За січень-листопад 2021 року в Україні зафіксовано 649 999 летальних випадків.
Найбільша кількість смертей була спричинена хворобами системи кровообігу, зокрема ішемічною хворобою серця. COVID-19 за цей період забрав життя 76 949 осіб і став другою найпоширенішою причиною смертності.
На третьому місці серед найчастіших причин смерті – новоутворення (пухлини). Це забрало життя понад 68 тисяч українців в минулому році.
Понад 25,5 тисяч українців померли через зовнішні причини – тобто загинули в ДТП, були вбиті або потрапили в іншу небезпечну смертельну ситуацію.
Причини смерті українців. Інфографіка: Коронавірус Інфо
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- У Києві в номері готелю знайшли мертвою кременчуцьку адвокатку Наталію Шаповал. Тіло жінки направили на судмедекспертизу.
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