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СЬОГОДНІ Новини Києва Надзвичайні випадки Київ

У Києві на дорозі величезний провал асфальту. Рух перекрили (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
29 жовтня, 19:27
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Поліцейські перекрили рух від бульвару Перова у сторону вулиці Райдужної через аварію
У Києві провалився асфальт
У Києві провалився асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

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Зазначається, що перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної.

Чому провалився асфальт?

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.

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"Зараз на місці працюють бригади "Київводоканалу". Вода підмила асфальт і стався обвал дорожнього покриття", – повідомили в "Київавтодорі".

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