У Києві на дорозі величезний провал асфальту. Рух перекрили (фото, відео)

У столиці на вулиці Алішера Навої увечері 29 жовтня провалився асфальт. Через величезну яму правоохоронці перекрили рух дорогою.
Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
Зазначається, що перекрито рух від бульвару Перова у напрямку вулиці Райдужної.
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Чому провалився асфальт?
Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", провал асфальту утворився через прорив водопроводу.
"Зараз на місці працюють бригади "Київводоканалу". Вода підмила асфальт і стався обвал дорожнього покриття", – повідомили в "Київавтодорі".