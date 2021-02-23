У Києві на ДВРЗ горить будинок (відео)

У Києві на вулиці Літинській (мікрорайон ДВРЗ) горить двоповерхова будівля – сильна пожежа почалася з даху будинку.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

За словами очевидців, на місце пригоди прибули шість пожежних машин.

У місцевих пабліках пишуть, що пожежа виникла в недобудованому двоповерховому хостелі.

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Очевидці обурюються, що, коли пожежні з сиренами летіли на виклик, їм майже ніхто не поступався дорогою.

Місцеві повідомляють, що згорів один із недобудованих будинків у приватному секторі під лісом. Чи були в будівлі люди на момент пожежі, невідомо.

Нагадаємо, в Голосіївському районі Києва в ніч на 23 лютого на вулиці Михайла Максимовича, 3-Г сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

Ми також писали, що в Рівному недавно горіла обладміністрація – загоряння сталося вдень 17 лютого на другому з шести поверхів адмінбудівлі, де розташований департамент агропромислового розвитку.

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