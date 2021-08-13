У Києві на очах у дітей сталася стрілянина в ресторані (відео)

У перестрілці між двома компаніями чоловіків постраждала одна людина, але вона відмовляється звертатися в поліцію

Збройний конфлікт виник на літній терасі, де було багато відвідувачів / Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері, 12 серпня, в одному з ресторанів Києва сталася перестрілка, за якою спостерігали жінки і діти. Раніше подібний випадок стався в Одесі, там розстріляли чоловіка.

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Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Що сталося?

На відео з місця видно, що озброєний конфлікт стався між двома компаніями міцно збитих хлопців на вулиці Конєва. Вони зустрілися на літній терасі ресторану, де, в тому числі, відпочивали жінки і діти.

Під час масової бійки зі стріляниною деякі лягли на підлогу, а деякі сховалися під столиками. У перестрілці постраждала одна людина, але вона відмовляється від заяви та медичної допомоги.

"Один із опонентів почав хаотичну стрілянину, після чого учасники інциденту втекли. На момент приїзду правоохоронців зловмисник, що влаштував стрілянину, перебував на місці події разом із опонентом, який під час штовханини отримав тілесні ушкодження, але від госпіталізації та написання заяви відмовився. Правопорушник знаходився у стані алкогольного сп'яніння та не зміг пояснити свої дії. Поліцейські виявили та вилучили 14 гільз для пристрою травматичної дії, магазин, імовірно, від пістолету та шість предметів, схожих на набої", – сказав тимчасово виконуючий обов’язки начальника Голосіївського управління поліції Петро Білаш.

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Підозрюваного затримали. Ним виявився уродженець Донеччини, 1986 року народження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки стрілянини: