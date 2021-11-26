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800 тисяч згоріли на очах. У Києві палав елітний Ford Mustang – відео

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 листопада, 12:17
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У столиці вщент згорів Ford Mustang вартістю понад півмільйона гривень – відео пожежі опублікували у Мережі
У Києві вщент згоріла елітна іномарка
У Києві вщент згоріла елітна іномарка / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 26 листопада на вулиці Малевича під час руху спалахнув елітний автомобіль Ford Mustang.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Зазначається, що водій не постраждав від пожежі. Рятувальники вже ліквідували спалах, але автомобіль уже не підлягає відновленню.

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Судячи з відео, згорів Ford Mustang 2015 року випуску. Зараз на майданчиках ціна такого вживаного авто становить близько 20 тисяч доларів (приблизно 550 тисяч гривень). Ціна нового автомобіля – приблизно 25-30 тисяч доларів (700-810 тисяч гривень).

Скріншот із сайту

З початку року у пожежах загинули майже 1500 українців

За даними ДСНС, в Україні лише за останню добу, 25 листопада, сталося 184 пожежі, вісім людей померли у вогні. А з початку року сталося 75 741 займання, 1494 людини загинули, ще 1211 постраждали.

Найбільше спалахів – 24 936 – було у житлових секторах.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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