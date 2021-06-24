У Києві на Хрещатику вантажівка застрягла в арці (відео)

Водій заблокував проїзд у двір і довго не міг виїхати самостійно

Арка, в якій застрягла вантажівка. Фото: "Сьогодні"

Сьогодні, 24 червня, в Києві сталася НП. На Хрещатику в одній з арок не зміг проїхати вантажний автомобіль.

Реклама

Відео інциденту поділився Київ Оперативний в Telegram.

Судячи з ролику, водій не розрахував відстань – в результаті заблокував шлях.

Читайте також: Застряг на митниці: чому орел Данте в Києві досі залишається безголовим (фото)

"Водій вантажівки чомусь поперся через арку і там застряг. Вже понад годину не може виїхати", – написали в Мережі.

Реклама

Як водієві вдалося втекти з місця – невідомо.

Раніше ми писали, що під Києвом "швидка" застрягла дорогою до пацієнта. Це сталося на вулиці Зарічній в смт Володарка.

Також ми писали, що в Бортничах авто застрягло на сходах критого переходу.

Нагадаємо, потяг Інтерсіті+ затримався в дорозі на дві години – застряг, не доїхавши до одеського вокзалу 7 км. Спочатку потяг довго стояв в Балтському районі, пропускаючи товарні склади, машиніст оголосив розрахункове запізнення на 50 хвилин. Однак за 15 хвилин до оголошеного нового часу прибуття потяг знову зупинився, не доїхавши до вокзалу.