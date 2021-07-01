У Києві на мосту Патона прорвало теплотрасу (відео)

Варто відзначити, що тепломережа під мостом Патона побудована 59 років тому – в 1962 році

Прорив труби під мостом. Фото: колаж "Сьогодні"

Під мостом Патона знову сталося пошкодження магістральної тепломережі діаметром 600 мм. Як повідомили кореспонденту "Сьогодні", аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження.

"Зараз йде підготовка до проведення ремонтних робіт, які здійснять верхолази. Триває відкачування води з трубопроводу. Відразу після цього почнеться активна фаза робіт", – кажуть комунальники.

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Відзначимо, що тепломережа під мостом Патона побудована 59 років тому – в 1962 році.

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Нагадаємо, за два минулі роки "Київтеплоенерго" провело реконструкцію 270 км трубопроводів. Замість старих прокладають нові попередньоізольовані труби з системою сигналізації про ушкодження.

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Раніше ми писали, що мосту Патона виповнилося 67 років. Міст жодного разу не закривався на капремонт.

Нагадаємо, що прориви тепломереж зовсім не рідкість для столиці. Так, на вулиці Введенській в черговий раз прорвало трубу з гарячою водою.