У Києві на Оболоні почалася масштабна пожежа. У небі видно стовп чорного диму – відео

Поруч з місцем пожежі немає джерел води для рятувальників, тому воду підвозять машинами

На місце вирушили понад 80 рятувальників. Колаж "Сьогодні"

В Києві після масштабної пожежі в ТЦ "Піраміда" сталася ще одна НП. В Оболонському районі загорівся склад, вогонь гасять на площі 1200 кв. м.

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Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Зазначається, що пожежа сталася близько 12:40 на вул. Куренівська, 21 в одноповерховій непрацюючій складській будівлі. Зараз йде локалізація пожежі на площі 1200 кв. м.

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Рятувальники зазначили, що роботу ускладнює те, що поруч немає протипожежних гідрантів. Найближчий знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі. Через це пожежники витрачають більше часу на пошук вододжерел. Крім того, на місце почали підвозити воду.

Рятувальники вирішують, як гасити загоряння. Фото: ДСНС

Зараз на місці працюють 85 людей особового складу та 16 одиниць техніки.

Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області вночі 27 липня через удар блискавки почалася пожежа у школі села Перекалля.

Крім того, у Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.