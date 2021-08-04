У Києві на Оболоні почалася масштабна пожежа. У небі видно стовп чорного диму – відео

На місце вирушили понад 80 рятувальників. Колаж "Сьогодні"
В Києві після масштабної пожежі в ТЦ "Піраміда" сталася ще одна НП. В Оболонському районі загорівся склад, вогонь гасять на площі 1200 кв. м.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
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Зазначається, що пожежа сталася близько 12:40 на вул. Куренівська, 21 в одноповерховій непрацюючій складській будівлі. Зараз йде локалізація пожежі на площі 1200 кв. м.
Рятувальники зазначили, що роботу ускладнює те, що поруч немає протипожежних гідрантів. Найближчий знаходиться на відстані 400 м від місця пожежі. Через це пожежники витрачають більше часу на пошук вододжерел. Крім того, на місце почали підвозити воду.
Зараз на місці працюють 85 людей особового складу та 16 одиниць техніки.
Раніше ми повідомляли, що в Рівненській області вночі 27 липня через удар блискавки почалася пожежа у школі села Перекалля.
Крім того, у Батурині Чернігівської області через удар блискавки в будинку почалася пожежа.