У Києві на Оболоні нападають та до напівсмерті б'ють жінок. Ми дізналися подробиці

Випадки кваліфіковані слідством за статтею КК "Нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості". Наразі поліція веде розслідування

У столиці двох жінок побили, а потім злочинці втекли. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Оболоні місцеві жителі б'ють на сполох – невідомі нападають на жінок, жорстоко б'ють їх та ховаються. Ми знайшли родичів однієї з них.

У поліції сайту "Сьогодні" офіційно підтвердили факти нападів.

"Близько 7 ранку моя мама йшла на роботу і була побита. Я припускаю, що її побила група. Такий висновок ми зробили, побачивши сліди від ударів – у неї гематоми на всій голові, наносилися удари по вухах. У мами в двох місцях зламана щелепа , є зміщення і дуже великий набряк", – каже син потерпілої Микола Захарченко. – Поки що мама не може розповісти, скільки людей її били. Усі її речі на місці – гаманець із грошима, банківські картки".

За його словами, за кілька хвилин після побиття його мами, з'явилася інформація про побиття другої жінки.

"Її тільки сьогодні перевезли з реанімації до палати. Вона теж говорити не може. Я так розумію, її рідних досі не знайшли. Дуже хочу, щоб нападників швидше знайшли і більше від цієї звірини ніхто не постраждав. Я не розумію, як можна бити жінок, літніх жінок, мамі 61 рік", – каже Захарченко.

Що кажуть у поліції?

Спікер поліції Оболонського району Києва Діана Шутько нам повідомила, що обидва випадки кваліфіковані слідством за статтею КК "Нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості". Наразі поліція веде розслідування.

Що відомо?

У Києві на Оболоні невідомі жорстоко побили двох жінок похилого віку. Водночас невідомі не грабували їх.

31 січня о 7:00 61-річна жінка йшла на роботу через вулицю Йорданську, 6. Там на неї напали невідомі особи та побили. Водночас вони нічого не вкрали у неї.

Це була не єдина жертва, оскільки на цій же вулиці в проміжок 10-15 хвилин так само побили ще одну жінку. Відомо, що вона і дотепер не вийшла з реанімації. Син постраждалої жінки просить людей, які стали свідками інциденту, всі деталі повідомляти за номером телефону: 063-861-61-91.

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