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У Києві на Осокорках спалахнула масштабна пожежа

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
10 жовтня, 03:21
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Подробиці події уточнюються
На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колаж "Сегодня"
На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колаж "Сегодня"

У Києві на Осокорках спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє Київ. Оперативний.

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Подробиці пожежі

Інформацію опублікували в соціальних мережах очевидці події. На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інформації про загиблих і постраждалих в даний час немає. Подробиці події уточнюються.

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Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:

  • необережне поводження з вогнем;
  • використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
  • несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
  • порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.

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