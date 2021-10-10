У Києві на Осокорках спалахнула масштабна пожежа.
Про це повідомляє Київ. Оперативний.
Подробиці пожежі
Інформацію опублікували в соціальних мережах очевидці події. На місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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Інформації про загиблих і постраждалих в даний час немає. Подробиці події уточнюються.
Основні причини виникнення пожеж в житлових будинках:
- необережне поводження з вогнем;
- використання факелів та паяльних ламп для відігрівання замерзлих труб центрального опалення, водопостачання чи каналізації;
- несправність і неправильна експлуатація приладів газопостачання та опалення;
- порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових споживачів електроенергії.
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