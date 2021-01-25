У Києві на пішохідному переході автобус збив людину (фото)

У Києві на проспекті Тичини, 49 сталася аварія з потерпілим.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
"Автобус збив людину на пішохідному переході. Постраждалого терміново госпіталізували", – йдеться в повідомленні.
На місці працює поліція і швидка допомога.
Раніше ми повідомляли, що в Полтавській області в страшній ДТП загинув поліцейський. Водій не впорався з керуванням Mercedes Sprinter. У підсумку – авто виїхало на зустрічну смугу і злетіло в кювет.
Також нагадаємо, в Києві поліцейський загинув в лобовій ДТП. Аварія сталася на проспекті Лобановського, 126, постраждали чотири людини.
Дивіться сюжет – військові потрапили в ДТП:
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