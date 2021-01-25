Русский
$ 28,16
34,25
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві на пішохідному переході автобус збив людину (фото)

25 січня, 12:54

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Постраждалого в терміновому порядку госпіталізували

У Києві на проспекті Тичини, 49 сталася аварія з потерпілим.

Реклама

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

"Автобус збив людину на пішохідному переході. Постраждалого терміново госпіталізували", – йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція і швидка допомога.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Полтавській області в страшній ДТП загинув поліцейський. Водій не впорався з керуванням Mercedes Sprinter. У підсумку – авто виїхало на зустрічну смугу і злетіло в кювет.

Також нагадаємо, в Києві поліцейський загинув в лобовій ДТП. Аварія сталася на проспекті Лобановського, 126, постраждали чотири людини.

Дивіться сюжет – військові потрапили в ДТП:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ аварія ДТП пішоходи збили

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)Україна
Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиці
Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиціНадзвичайні події
У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)
У Києві сміттєвоз протаранив дев'ять автомобілів (фото)Надзвичайні події
Майже харакірі: в Борисполі чоловік заколов себе ножем в супермаркеті (відео)
Майже харакірі: в Борисполі чоловік заколов себе ножем в супермаркеті (відео)Надзвичайні події
У житловому будинку в Києві стався вибух (фото, відео)
У житловому будинку в Києві стався вибух (фото, відео)Надзвичайні події
Серйозна аварія на проспекті Перемоги: загинула жінка (фото)
Серйозна аварія на проспекті Перемоги: загинула жінка (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти