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У Києві на пішохідному переході автомобіль на смерть збив чоловіка (фото)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
13 грудня, 21:49
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Правоохоронці розшукують свідків аварії
На місці інциденту працює поліція/Колаж: "Сьогодні"
На місці інциденту працює поліція/Колаж: "Сьогодні"

У Києві, де раніше стався масштабний збій в роботі громадського транспорту, автомобіль збив люду. Вона загинула на місці.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі аварії

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Луговій, 13. Водій автомобіля "Suzuki" на швидкості на пішохідному переході збив чоловіка. Він загинув на місці ДТП. На місці працюють правоохоронні органи. Нині розшукують свідків смертельної автопригоди.

Після наїзду пішохід миттєво загинув/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua
Після наїзду пішохід миттєво загинув/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34%;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїзної частини і перекидання транспортного засобу.

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  • Під Черніговом сталася смертельна ДТП за участю маршрутки та фури. Внаслідок аварії 13 людей загинули, ще шестеро постраждали.

КиївДТПсмерть
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