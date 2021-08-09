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У Києві на пішохідному переході збили хлопця з самокатом (відео)

9 серпня 2021 16:25

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Поки невідомо в якому стані знаходиться сам потерпілий – автомобіль збив його на повному ходу

Момент ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

Момент ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Стадіонної збили хлопця. Аварія сталася прямо на пішохідному переході – хлопець йшов по зебрі з самокатом в руках.

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Відео інциденту поділився Київ Зараз в Telegram.

"Неуважний водій в лівому швидкісному ряду допустив зіткнення з пішоходом на переході. Хлопець живий", – пишуть в Мережі.

Як себе почуває потерпілий і які він отримав травми – невідомо.

Більшість ДТП в Україні – через порушення правил дорожнього руху

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Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, найбільше аварій сталося через таких причин:

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  • порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
  • перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
  • недотримання дистанції – 14 675 випадків;

Нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна. Водій втік з місця аварії.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять чоловік.

Більше новин дивіться у випуску новин:

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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