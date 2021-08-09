У Києві на пішохідному переході збили хлопця з самокатом (відео)

Момент ДТП. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні на перехресті Повітрофлотського проспекту і вулиці Стадіонної збили хлопця. Аварія сталася прямо на пішохідному переході – хлопець йшов по зебрі з самокатом в руках.
Відео інциденту поділився Київ Зараз в Telegram.
"Неуважний водій в лівому швидкісному ряду допустив зіткнення з пішоходом на переході. Хлопець живий", – пишуть в Мережі.
Як себе почуває потерпілий і які він отримав травми – невідомо.
Більшість ДТП в Україні – через порушення правил дорожнього руху
Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, найбільше аварій сталося через таких причин:
- порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
- перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
- недотримання дистанції – 14 675 випадків;
Нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна. Водій втік з місця аварії.
Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять чоловік.
Більше новин дивіться у випуску новин:
Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці