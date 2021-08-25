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У Києві перекинувся рейсовий автобус з людьми – четверо дітей в лікарні (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
25 серпня, 10:10
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Очевидці аварії кажуть, що водій хотів об'їхати місце ДТП через АЗС, але через слизьку дорогу не впорався з керуванням
У столиці в ДТП з автобусом постраждали багато людей. Колаж "Сьогодні"
У столиці в ДТП з автобусом постраждали багато людей. Колаж "Сьогодні"

У Києві, де раніше прямо на ходу лопнуло колесо маршрутки, на вулиці Олени Теліги, 12-Б перекинувся автобус з пасажирами. У результаті вісім осіб постраждали, у тому числі четверо маленьких дітей.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомили в ДСНС столиці.

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За словами рятувальників, в аварію потрапив рейсовий автобус міжнародного сполучення "Кишинів – Москва". Він перекинувся на бік.

Екстрені служби прибули на місце. Фото: Київ Оперативний

Медики швидкої допомоги госпіталізували вісьмох постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості. Громадянство цих осіб поки невідомо.

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Усього на момент ДТП в автобусі перебувало 48 пасажирів і два водії. На місці працювали рятувальники, вони з автокраном підняли транспортний засіб.

У поліції уточнили, що перевірили водія драгером – він був тверезий. Дані про ДТП внесли в Журнал єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції.

З постраждалими працювали медики "швидкої". Фото:dtp.kiev.ua

Також ЗМІ пишуть, що постраждали близько 20 осіб, деякі пасажири все ще чекають на місці ДТП.

Фото: Київ Оперативний

За словами свідка, автобус намагався на високій швидкості об'їхати ДТП у правих рядах через заправку і не втримався на мокрій дорозі.

Фото: Київ Оперативний

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.
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Раніше ми повідомляли, що під Києвом сталася смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.

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