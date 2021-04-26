У Києві на швидкості перекинувся автомобіль: мати загинула, донька в реанімації (відео)

У Києві на проспекті Гагаріна автомобіль на величезній швидкості виїхав на газон і кілька разів перекинувся. Одна з жінок, що перебували в автомобілі, загинула, її дочка госпіталізована у важкому стані.
Про це повідомляє ДТП.kiev.
Відомо, що за три хвилини до трагедії водій швидкої допомоги передав орієнтування на автомобіль Nissan Teana білого кольору, зареєстрований у Сумській області, водій якого на шаленій швидкості розсікав по району.
Очевидці повідомили, що водієм був якийсь чоловік, який втік з місця аварії. Сам автомобіль зареєстрований на загиблу.
За попередньою інформацією, жінки не були пристебнуті і отримали важкі травми, мати загинула на місці, а дочка в критичному стані без свідомості.
На місці працювали криміналісти та кінологи.
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