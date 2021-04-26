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У Києві на швидкості перекинувся автомобіль: мати загинула, донька в реанімації (відео)

26 квітня, 06:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За словами очевидців, за кермом машини загиблої був чоловік, який втік з місця аварії до приїзду поліції

У Києві на проспекті Гагаріна автомобіль на величезній швидкості виїхав на газон і кілька разів перекинувся. Одна з жінок, що перебували в автомобілі, загинула, її дочка госпіталізована у важкому стані.

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Про це повідомляє ДТП.kiev.

Відомо, що за три хвилини до трагедії водій швидкої допомоги передав орієнтування на автомобіль Nissan Teana білого кольору, зареєстрований у Сумській області, водій якого на шаленій швидкості розсікав по району.

Очевидці повідомили, що водієм був якийсь чоловік, який втік з місця аварії. Сам автомобіль зареєстрований на загиблу.

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За попередньою інформацією, жінки не були пристебнуті і отримали важкі травми, мати загинула на місці, а дочка в критичному стані без свідомості.

На місці працювали криміналісти та кінологи.

Нагадаємо, в Києві на Кловському узвозі поліцейський ВАЗ через подвійну суцільну протаранив Land Cruiser.

Ми також повідомляли, що в центрі Харкова на вулиці Сумській відбулося ще одне жахливе ДТП – 23-річна водій кабріолета збила групу пішоходів на тротуарі.

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Київ аварія ДТП
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