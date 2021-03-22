У Києві на території Олександрівської лікарні сталася пожежа (фото, відео)

У Києві 22 березня сталася пожежа на території Олександрівської лікарні по вулиці Шовковична, що в Печерському районі.
Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в Facebook.
У 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні.
"О 13:37 пожежа на площі 20 квадратних метрів було локалізовано, а о 13:55 – ліквідовано" , – йдеться в повідомленні рятувальників.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області сталася пожежа в двоповерховій лікарні , З будівлі було евакуйовано 23 людини.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк