Русский
$ 27,72
32,95
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

У Києві на території Олександрівської лікарні сталася пожежа (фото, відео)

22 березня, 15:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Причина виникнення пожежі встановлюється

У Києві 22 березня сталася пожежа на території Олександрівської лікарні по вулиці Шовковична, що в Печерському районі.

Реклама

Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в Facebook.

У 2-поверховому недіючому корпусі сталося загоряння сміття в підвальному приміщенні.

"О 13:37 пожежа на площі 20 квадратних метрів було локалізовано, а о 13:55 – ліквідовано" , – йдеться в повідомленні рятувальників.

Реклама

В тренді
У Києві ігнорують карантин в громадському транспорті (фото)

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Жертв і постраждалих немає.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Хмельницькій області сталася пожежа в двоповерховій лікарні , З будівлі було евакуйовано 23 людини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Київ пожежа ДСНС Олександрівська лікарня

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиці
У нас було 12 таких винищувачів – п'яний евробляхер протаранив гордість української авіації: нові подробиціНадзвичайні події
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)
Підпалили Банкову – підсумки жорсткої акції прихильників Стерненка під ОПУ (фото, відео)Надзвичайні події
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинку
У Києві жінка впала з 35-го поверху: тіло пробило дах прибудови будинкуНадзвичайні події
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)
У Боярці прогримів вибух: постраждали п'ять будинків і машини (оновлено)Надзвичайні події
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)
У Києві зіткнулися два авто: на місці утворився затор (фото, відео)Надзвичайні події
У Києві
У Києві "замінували" сім станцій метро (оновлено)Транспорт

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти