У Києві на Троєщині виявили труп жінки: подробиці (відео)

Фото: Київ Зараз/Telegram
У Києві 6 травня на Троєщині виявили труп жінки. Очевидці виклали в Мережу відео з місця події. У поліції кореспонденту "Сьогодні" пояснили, що жінка з висоти не падала.
Страшна знахідка виявилася на вулиці Драйзера, 26.
На опублікованому відео видно, що на місці працювали медики, але, очевидно, вони не встигли.
Тіло вкрите чорним целофаном.
"Що сталося – невідомо", – пишуть у повідомленні.
У поліції розповіли "Сьогодні", що жінка не падала з висоти.
"Вона просто йшла по дорозі, їй стало зле. Жінка впала і померла на місці. На Драйзера викликали швидку і медики констатували смерть. Точна причина загибелі жінки стане відома після проведення судмедекспертизи", – розповіли нам в поліції.
Поки встановлюють особу жінки і її вік. Наразі така інформація у поліції відсутня.
Раніше ми повідомляли, що в парку Києва виявили труп молодої дівчини. Як повідомили в поліції, на вигляд дівчині 20 років.
Також нагадаємо, в Одесі біля школи знайшли труп жінки в мішку.