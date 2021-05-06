У Києві на Троєщині виявили труп жінки: подробиці (відео)

Фото: Київ Зараз/Telegram

У Києві 6 травня на Троєщині виявили труп жінки. Очевидці виклали в Мережу відео з місця події. У поліції кореспонденту "Сьогодні" пояснили, що жінка з висоти не падала.

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Страшна знахідка виявилася на вулиці Драйзера, 26.

На опублікованому відео видно, що на місці працювали медики, але, очевидно, вони не встигли.

Тіло вкрите чорним целофаном.

"Що сталося – невідомо", – пишуть у повідомленні.

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У поліції розповіли "Сьогодні", що жінка не падала з висоти.

"Вона просто йшла по дорозі, їй стало зле. Жінка впала і померла на місці. На Драйзера викликали швидку і медики констатували смерть. Точна причина загибелі жінки стане відома після проведення судмедекспертизи", – розповіли нам в поліції.

Поки встановлюють особу жінки і її вік. Наразі така інформація у поліції відсутня.

Раніше ми повідомляли, що в парку Києва виявили труп молодої дівчини. Як повідомили в поліції, на вигляд дівчині 20 років.

Також нагадаємо, в Одесі біля школи знайшли труп жінки в мішку.