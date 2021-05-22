У Києві на Троєщині своя атмосфера: по вулицях гуляла напівгола дівчина (відео)

Її дії можна розцінювати, як дрібне хуліганство

У Деснянському районі Києва дівчина гуляла з голим торсом. Вона спокійно проходжувалася по дорозі на Троєщині, робила гімнастику і кидалася медичною маскою.

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Про це повідомляє Troechina в Telegram.

"Розважає водіїв на подвійній суцільній" , – пишуть в Мережі.

У поліції Деснянського району кажуть "Сьогодні", що виклик з стосовно жінки з голим торсом їм не приходив.

Дама гуляла посеред дороги, робила гімнастику і кидалася папірцями. Її дії можна розцінювати, як дрібне хуліганство.

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Раніше ми писали, що гола дівчина заблокувала рух в центрі Мукачева.

Як повідомлялося раніше, в мікрорайоні Соляні в Миколаєві помітили напівголого чоловіка, який перебирався з даху однієї багатоповерхівки на іншу по дроту.