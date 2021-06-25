У Києві на тротуарі зіткнулись велосипедист та самокатник. Що кажуть у поліції

В Україні немає законів, які б регулювали електричні засоби пересування – до Ради вже подали кілька законопроектів

Фото: колаж "Сегодня"

У п'ятницю, 25 червня, у Києві сталася незвичайна ДТП – зіткнулись самокатник та велосипедист. Аварія сталася на Подільському узвозі.

Реклама

Про це повідомив командир третього батальйону Партрульної поліції Києва Євген Зборовський.

"Самокатчик і велосипедист не поділили тротуар, де їх впринципі бути не повинно! Але ж і велодоріжки тут теж, на жаль, ще немає. В результаті сильного удару вершники розлетілись в різні боки – одному пощастило приземлитись на газон, а інший вилетів на проїзну частину", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/zborik14

В результаті аварії водії отримали серйозні травми, вони потрапили до травматології. Медики підозрюють перелом.

"І це чудово, що вчора оператори прокатних самокатів уклали меморандум про зниження швидкості у людних місцях, але на приватний транспорт це не вплине і із збільшенням легкого транспорту проблема буде наростати", – написав Зборовський.

Реклама

У коментарях під постом кияни активно сперечаються про правила проїзду для самокатів і велосипедів.

Реклама

Реклама

У патрульній поліції Київської області розповіли, що наразі немає ніяких законів, які б регулювали електричні засоби пересування. А тим часом патрульні все частіше оформлюють подібні ДТП.

"Ми наголошуємо на тому, що це питання однозначно потрібно врегулювати на законодавчому рівні і на підзаконному рівні. І без внесення необхідних змін однозначно не можна говорити і про те, яким чином врегульовано права і обов'язки користувачів таких засобів. Яким чином вони безпосередньо мають слідувати тим чи іншим правилам дорожного руху. Де вони мають рухатись, а де не мають рухатись", - розповіли у Патрульній поліції сайту "Сегодня".

Речник Патрульної поліції розповів, що це все потрібно врегулювати для того, щоб і водіям електричних засобів, так і іншим учасникам дорожного руху було зрозуміло, які діють дозволи та заборони.

Наразі до Верховної Ради подали кілька законопроектів, щодо врегулювання проблематики з електичними транспортними засобами.

Раніше ми повідомляли, що у київському метрополітені помітили молодого чоловіка, який їхав на самокаті. Варто відзначити, що кататися в підземці заборонено.