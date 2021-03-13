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У Києві на Тургенєвській пожежа: горить будинок (відео)

13 березня, 12:42

Олександр Марущак , Віталій Семченко

На місці працюють рятувальники, вулиця перекрита

У будівлі на вулиці Тургенівській у Києві сталася пожежа.

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Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

В гасінні задіяні три машини рятувальників, вулиця перекрита для проїзду.

Як нам розповіли в департаменті муніципальної безпеки КМДА, пожежа сталася на складах одного з інститутів, загоряння вже ліквідували.

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Також наголошується, що жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Відео: Сьогодні
Відео: Сьогодні
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Як повідомлялося раніше, вранці 12 березня горів триповерховий будинок для літніх людей в Подільському районі Києва. Пожежа почалася о 5:50, а до 7:17 вогонь був ліквідований. У будинку перебували 65 літніх людей. На щастя, ніхто не постраждав.

Також ми писали, що в Києві 11 березня сталася НП в Гідропарку. Там загорілася дерев'яна будівля, поки невідомо кому вона належить.

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