У центрі Києва спалахнула велика пожежа: що загорілося (фото і відео)

У центрі столиці почалася велика пожежа. Займання сталося на вулиці Саксаганського у Шевченківському районі столиці.

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Про це дізналися журналісти "Сьогодні".

По прибуттю, бійці встановили, що у двоповерховій покинутій будівлі на другому поверсі сталося займання з поширенням на дах. Пожежні відразу приступили до гасіння.

"Займання виникло в двоповерховій будівлі на площі 80 квадратних метрів. Рятувальники вже загасили полум'я. Обійшлося без жертв і постраждалих", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Причини загоряння наразі з'ясовуються.

Реклама / Фото: ГСЧС

/ Фото: ГСЧС

Нагадаємо, раніше в селі Копанки Кіровоградської області загорілася дерев'яна церква.

Крім того, у Миколаєві феєрверк залетів на балкон багатоповерхівки. У результаті загорілися дві квартири.

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