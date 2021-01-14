У центрі Києва спалахнула велика пожежа: що загорілося (фото і відео)

У центрі столиці почалася велика пожежа. Займання сталося на вулиці Саксаганського у Шевченківському районі столиці.
Про це дізналися журналісти "Сьогодні".
По прибуттю, бійці встановили, що у двоповерховій покинутій будівлі на другому поверсі сталося займання з поширенням на дах. Пожежні відразу приступили до гасіння.
"Займання виникло в двоповерховій будівлі на площі 80 квадратних метрів. Рятувальники вже загасили полум'я. Обійшлося без жертв і постраждалих", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.
Причини загоряння наразі з'ясовуються.
Нагадаємо, раніше в селі Копанки Кіровоградської області загорілася дерев'яна церква.
Крім того, у Миколаєві феєрверк залетів на балкон багатоповерхівки. У результаті загорілися дві квартири.
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