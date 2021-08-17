У Києві "Нацкорпус" повалив радянську інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні (відео)

Поліція провела жорстке затримання кількох націоналістів, які валили декорації в центрі столиці

Націоналісти руйнують декорації. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні представники "Нацкорпуса" повалили декорації до святкування Дня незалежності, які перекривали меморіал.

Реклама

Відео опублікував PavlovskyNews в Telegram.



Директор музею Революції Переваги Ігор Пошивайло звернувся в міністерство культури з проханням пояснити ситуацію. За його словами, він не знає, хто автор ідеї.

Є затримані

"Знаю трохи про сам контент, що на Алеї Героїв повинні бути встановлені інсталяції, які розповідатимуть про історію України від часів Трипілля до Майдану і російсько-української війни", – уточнив Пошивайло.

Як повідомляють в соцмережах, поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпуса", які валили декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні.



"Їх намагалися відбити у правоохоронців соратники на чолі з главою київського "Нацкорпуса" Сергієм Тамаріним. Але затриманих змогли заштовхати в автобус, вже всередині вони скаржилися, що поліція їх б'є", – пишуть в Мережі.

У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що на Героїв Небесної сотні працює слідчо-оперативна група Печерського району.

"Поки у нас немає інформації про затримання когось. На місці працює оперативна група Печерського управління поліції. Незабаром буде дана правова кваліфікація цієї події", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Звідки взялася інсталяція

Реклама

У Києві на Майдані Незалежності встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки.

Як виявилося, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Переваги підтвердило, що установка "інсталяції" була узгоджена.

Однак, місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією і декораціями для святкових заходів займається Офіс Президента.

Раніше ми писали, що: