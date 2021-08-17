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У Києві "Нацкорпус" повалив радянську інсталяцію на Алеї Героїв Небесної сотні (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 серпня, 13:45
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Поліція провела жорстке затримання кількох націоналістів, які валили декорації в центрі столиці
Націоналісти руйнують декорації. Фото: колаж "Сьогодні"
Націоналісти руйнують декорації. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні представники "Нацкорпуса" повалили декорації до святкування Дня незалежності, які перекривали меморіал.

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Відео опублікував PavlovskyNews в Telegram.

Директор музею Революції Переваги Ігор Пошивайло звернувся в міністерство культури з проханням пояснити ситуацію. За його словами, він не знає, хто автор ідеї.



"Знаю трохи про сам контент, що на Алеї Героїв повинні бути встановлені інсталяції, які розповідатимуть про історію України від часів Трипілля до Майдану і російсько-української війни", – уточнив Пошивайло.

Є затримані

Як повідомляють в соцмережах, поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпуса", які валили декорації на Алеї Героїв Небесної Сотні.

"Їх намагалися відбити у правоохоронців соратники на чолі з главою київського "Нацкорпуса" Сергієм Тамаріним. Але затриманих змогли заштовхати в автобус, вже всередині вони скаржилися, що поліція їх б'є", – пишуть в Мережі.

У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що на Героїв Небесної сотні працює слідчо-оперативна група Печерського району.

"Поки у нас немає інформації про затримання когось. На місці працює оперативна група Печерського управління поліції. Незабаром буде дана правова кваліфікація цієї події", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.

Звідки взялася інсталяція

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У Києві на Майдані Незалежності встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки.

Як виявилося, керівництво Національного Меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції Переваги підтвердило, що установка "інсталяції" була узгоджена.

Однак, місто не видавало жодних дозвільних документів на подібні перформанси. Організацією святкування Дня Незалежності, зокрема, концепцією і декораціями для святкових заходів займається Офіс Президента.

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