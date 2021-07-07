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У Києві напали на людей з прапорами Білорусі (відео)

7 липня 2021 15:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На відео, знятому очевидцями, видно, як невідомі атакують людей з білоруськими прапорами і розпилюють невідому речовину

На знімку момент атаки. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку момент атаки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві під посольством Білорусі напали на прихильників білоруського президента Олександра Лукашенка. Невідомі забризкали їх газом.

Про це повідомляє Київ без цензури в Telegram.

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Вони з державними прапорами республіки мітингували під білоруським посольством у Києві в рамках щорічної акції на честь минулого Дня незалежності Білорусі, який відзначався 3 липня.

Нагадаємо, 19-річний Ільназ Галявієв, колишній учень школи, проник в установу зі зброєю і відкрив вогонь. Згодом його затримали правоохоронці. В результаті нападу на школу в РФ загинули 10осіб.

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Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", в якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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Також ми писали, що справа про напад з ножем на українських підлітківу місті Грац (Австрія) перебуває на контролі поліції, яка підозрює пограбування, злочинців шукають, а життю постраждалого хлопця ніщо не загрожує.

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